Англия

Наставник Ливерпуля высказался о победе над "волками" в рамках чемпионата Англии.

Ливерпуль добыл волевую победу на последних минутах в матче против Вулверхэмптона, продолжив свой путь к завоеванию чемпионства Англии.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп прокомментировал этот результат, назвав гол Роберто Фирмино на 84-й минуте встречи "магическим моментом".

"Мы два или три раза изменяли свою расстановку. Вулверхэмптон давал нам разыгрывать мяч до последней трети поля, что позволяло им нас контратаковать, но волшебный момент в исполнении Бобби Фирмино стал решающим в этой встрече!"

"Пока точно не знаем, насколько серьезное повреждение у Мане. После его ухода с поля нам пришлось перестроиться на схему 4-3-3. Как итог, нам не хватало одного игрока, который должен был держать мяч позади".

"Мы должны были оставаться в игре и ждать, что кто-то выйдет и изменит ход встречи. Этим человеком оказался Бобби. Опять", – приводит слова Клоппа официальный сайт АПЛ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вулверхэмптон — Ливерпуль.

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