Англия

Бельгийский защитник уверяет, что в клубе царит отличная атмосфера.

Недавно британские СМИ заявили, что футболисты Тоттенхэма уже недовольны новым тренером команды Жозе Моуриньо, и в клубе царит не лучшая атмосфера. Однако Тоби Альдервейрельд уверяет, что это неправда.

"Ничего подобного! Если бы это было так, я бы не подписал новый контракт. По-моему, сейчас все хорошо", — цитирует бельгийца Evening Standard.

"Я считаю, мы были стабильны на протяжении последних четырех-пяти лет. Это вполне естественно, немного сбавить обороты. Не то, чтобы ты хотел их сбавлять. Но иногда что-то не складывается так, как хотелось бы. Мы должны найти способ вернуться на наш уровень".

"С другой стороны, мы делим пятое место в турнирной таблице, и это не так уж плохо. Это показатель того, что клуб вышел на следующий уровень – мы занимаем пятое место, но недовольны этим".

"Позвольте мне повторить снова: негатива в команде нет. Не знаю, откуда взялись эти слухи. Возможно, есть какой-то игрок, который не счастлив, и он хочет что-то сказать? Все может быть, но на 99% я вас уверяю, мы довольны в команде".

"У нас невероятный коллектив. Отличные ребята, я считаю. Может быть, мы слишком хорошие, знаете? Может, в этом проблема. Все довольны тренером и нашими тренировками".

Недавно вернувшийся на поле капитан "шпор" Уго Льорис также назвал слухи о недовольстве португальским тренером "полностью неправдивыми".

Тоттенхэм проведет ближайший матч 25 января против Саутгемптона в рамках четвертого круга Кубка Англии.