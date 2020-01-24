Англия

Австрийский вингер готовится к переезду в чемпионат Англии.

Крайний полузащитник Интера Валентино Лазаро продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Football Italia, Ньюкасл договорился с руководством "нерадзурри" о переходе 23-летнего футболиста на правах аренды до конца сезона.

Лазаро отправится в Англию в ближайшее время для прохождения медицинского осмотра. Несмотря на его желание перейти в Лейпциг, Интер ответил отказом из-за договоренностей с Ньюкаслом.

В текущем сезоне Лазаро провел за Интер 11 поединков во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом.

Напомним, ранее Ньюкасл объявил об аренде Набиля Бенталеба из Шальке.

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