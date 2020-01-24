Австрийский вингер готовится к переезду в чемпионат Англии.
Валентино Лазаро, Getty Images
24 января 2020, 13:38
Крайний полузащитник Интера Валентино Лазаро продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Football Italia, Ньюкасл договорился с руководством "нерадзурри" о переходе 23-летнего футболиста на правах аренды до конца сезона.
Лазаро отправится в Англию в ближайшее время для прохождения медицинского осмотра. Несмотря на его желание перейти в Лейпциг, Интер ответил отказом из-за договоренностей с Ньюкаслом.
В текущем сезоне Лазаро провел за Интер 11 поединков во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом.
Напомним, ранее Ньюкасл объявил об аренде Набиля Бенталеба из Шальке.
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