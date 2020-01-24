Англия

Однако тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отказался его назвать.

Во время предматчевой пресс-конференции накануне матча Кубка Англии против Фулхэма тренер Манчестер Сити признался, что у его команды будет новый штатный пенальтист.

На вопрос журналиста ВВС Sport Саймона Стоуна о том, определился ли тренер с тем, кто будет исполнять пенальти в Манчестер Сити, Гвардиола ответил: "Да". А на просьбу назвать его ответил отказом.

Вопрос о том, кому в Манчестер Сити следует исполнять пенальти встал ребром после того, как Габриэл Жезус не реализовал 11-метровый в матче 24 тура первенства АПЛ против Шеффилд Юнайтед.

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