Англия

"Павлины" договорились об аренде французского форварда.

Нападающий Монако Жан-Кевин Огюстен может в ближайшее время стать игроком Лидса, сообщает издание L'Equipe.

Английский клуб договорился об аренде французского форварда с Лейпцигом и должен подписать его в ближайшее время. Сделка между клубами также будет включать опцию выкупа.

Огюстен присоединился к Монако прошлым летом на правах аренды из Лейпцига. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 13 поединков в футболке монегасков, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Лидс подписал вингера Манчестер Сити Иана Поведу.

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