Англия

Иан Поведа подписал контракт с Лидсом.

Лидс подписал контракт до 30 июня 2024 года с вингером Манчестер Сити Ианом Поведой — сообщил официальный сайт "белых".

19-летний вингер занимался в академиях Челси, Арсенала, Барселоны, Брентфорда и Манчестер Сити, а также выступал за юношеские и молодежные сборный Англии U-16 (9 матчей, 1 гол), U-17 (3, 0), U-18 (6, 3), U-19 (9, 2) и U-20 (4, 3).

Во "взрослом" футболе Поведа сыграл лишь один матч за Манчестер Сити.

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