Англия

"Канониры" могут подписать Пабло Мари для усиления центра защиты.

Арсенал близок к подписанию испанского центрбека Пабло Мари из Фламенго, сообщает ESPN Brazil.

26-летний игрок лишь прошлым летом перебрался в стан чемпиона Бразилии из Манчестер Сити, проведя 30 поединков, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Источник утверждает, что Пабло Мари уже отправился в Англию для согласования контракта и прохождения медицинского обследования.

Стоимость защитника согласно авторитетному порталу Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.

Напомним, что интерес "канониров" приписывали к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко, но "горняки" затребовали за него 35 миллионов евро.