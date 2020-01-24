Артета отказался обсуждать интерес к Матвиенко

Главный тренер Арсенала Микель Артета не стал комментировать трансферную политику клуба.
НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО, GETTY IMAGES
24 января 2020, 21:57
В последнее время все чаще появляется информацию об интересе Арсенала к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко.
По информации Sky Sports, "горняки" потребовали у "канониров" 35 миллионов евро за центрбека.
Наставник Арсенала Микель Артета отказался обсуждать возможный приход украинца.
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"Я не буду публично обсуждать трансферную политику клуба. Мы пытаемся все делать изнутри. Если появятся новости, то обещаю, мы пообщаемся с вами, ребята", — обратился испанец к журналисту, который задавал вопрос касательно Матвиенко.
Напомним, что контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до лета 2021 года.
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