Артета отказался обсуждать интерес к Матвиенко

Англия

Главный тренер Арсенала Микель Артета не стал комментировать трансферную политику клуба.

В последнее время все чаще появляется информацию об интересе Арсенала к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко.

По информации Sky Sports, "горняки" потребовали у "канониров" 35 миллионов евро за центрбека.

Наставник Арсенала Микель Артета отказался обсуждать возможный приход украинца.

Читайте также: Матвиенко и Арсенал: отказаться от шанса, которого может больше не быть.

"Я не буду публично обсуждать трансферную политику клуба. Мы пытаемся все делать изнутри. Если появятся новости, то обещаю, мы пообщаемся с вами, ребята", — обратился испанец к журналисту, который задавал вопрос касательно Матвиенко.

Напомним, что контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до лета 2021 года.