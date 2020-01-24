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Football.ua проанализировал целесообразность перехода защитника Шахтера в Арсенал в январе.

Довольно редко украинские футболисты привлекают внимание европейских топ-клубов, но в последнее время такое происходит все чаще. Если сперва слухи о переходе Матвиенко в Манчестер Сити у некоторых вызывали улыбку, то после информации от авторитетного журналиста Орштейна из The Athletic таких реакций явно поубавилось.

Тогда утверждалось, что скауты "горожан" следят за украинским защитником, а уже вскоре появилась информация об интересе со стороны Арсенала. Не доверять смысла нет — Матвиенко действительно на хорошем счету у английских клубов. Кому больше всего выгоден переход, когда ему лучше произойти и какие возможные варианты развития событий — об этом всем в нашем материале.

По последней информации Арсенал желает арендовать Матвиенко, но Шахтер потребовал за своего игрока 35 миллионов евро. Адекватная сумма? Почему бы и нет. "Горнякам" вряд ли нравится вариант расставания со своим лучшим центральным защитником накануне игр с Бенфикой в Лиге Европы. Да и если абстрагироваться от еврокубковых баталий, то Николай — фундаментальный игрок Шахтера. Он остается единственным защитником, который владеет первой передачей на высоком уровне.

Проводить оставшуюся часть сезона с Кривцовым, Хочолавой, Витао и Бондарем может показаться не самой лучшей идеей, а потому "горняки" ожидаемо будут просить приличные деньги за защитника.

Арсенал же со своей стороны, вероятно, хочет получить игрока на время, чтобы уже летом решать вопрос укрепления защиты с помощью Упамекано и прочих, а потому идея полноценного трансфера за 35 миллионов евро им вряд ли по душе. Однако интерес Манчестер Сити и Арсенала предельно понятен. Обе команды играют в комбинационный футбол, который не чужд украинцу, и важно, чтобы все 11 человек на поле обладали хорошим пасом.

К тому же, Матвиенко обучен играть при высокой линии обороны и обладает хорошей скоростью, чтобы противостоять шустрым оппонентам в АПЛ. На первый взгляд может показаться, что Николай испытывает проблемы на "втором этаже", но у него 78% выигранных верховых единоборств в Лиге чемпионов. У ван Дейка, между прочим, лишь 73%. Четыре отбора и перехвата за матч в среднем и 90% точность передач - все это продолжение комплиментов защитнику Шахтера.

Однако Матвиенко придется подтянуть игру с соперниками один в один, ведь его обыгрывали более раза в каждом из матчей группового этапа. С ван Дейком такое произошло лишь однажды за пять поединков. Плюсов игроку сборной Украины также добавляет и его универсализм.

Нужен ли трансфер самому Матвиенко прямо сейчас? Из УПЛ, конечно же, нужно уезжать. Николаю уже 23, и если он планирует карьеру в европейском футболе, то пора делать первые шаги. Что же он получит от перехода? Понятно, что у украинца будет стартовый кредит доверия, который будет растерять намного сложнее рядом с мастером оборонного цеха в лице Мустафи. Однако за полгода Матвиенко нужно будет показать себя лучше остальных. Нет сомнений, что летом придет дорогостоящий защитник под основу — Арсенал уже давно готовит такой трансфер.

Матвиенко вполне впишется в модель игры Микеля Артеты, но механизм очень далек от идеала. Проявлять себя при таких обстоятельствах намного сложнее. Нельзя забывать и об огромном давлении, которое оказывается на "канониров".

Помимо Шахтера, Арсенала, Манчестер Сити и самого игрока, еще одной заинтересованной стороной будет сборная Украины. Переход за полгода до чемпионата Европы в команду, где можно остаться без игровой практики — рискованный шаг.

Как и в Шахтере, в сборной Матвиенко основополагающий игрок. Однако Андрей Шевченко говорил, что запас топ-клуба ничем не уступает играм в УПЛ, а потому доверие в национальной команде Матвиенко не потеряет в любом случае, но тонус и уверенность в себе могут пострадать, что грозит большими проблемами для сборной Украины.

Шахтер наверняка должен понимать, что после, надеемся, удачного чемпионата Европы за Матвиенко можно было бы запросить те же 35 миллионов, но куда более уверенно, если бы не одно "но". Контракт украинца с клубом действителен до лета 2021 года. Ввиду интереса английских клубов процесс продления соглашения может оказаться куда сложнее. Летом же покупатели смогут использовать такой расклад в свою пользу.

Идеальным для всех, кроме английской стороны, видится переход Матвиенко именно в конце сезона. Не факт, что Арсенал и Манчестер Сити сохранят свой интерес до лета. При всем уважении к центрбеку Шахтера, найти игрока топ-уровня "канониры" сейчас не могут, а потому украинец выглядит как временное решение проблемы. Нет никаких гарантий, что в новом сезоне на Матвиенко будут рассчитывать в качестве основного игрока.

Для Николая лучшим вариантом, возможно, будет хорошо провести оставшуюся часть сезоне в Шахтере, показать себя на чемпионате Европы и уже тогда рассматривать предложения от клубов, которые действительно будут полностью на него рассчитывать. Конечно, имена могут оказаться менее громкими, но всему свое время. Хочется верить, что Николай зимой или летом оформит свой переход и добьется ощутимого прогресса. Если это произойдет все-таки в январе, то Шахтер сможет доиграть чемпионат Украины с теми защитниками, что есть. К тому же, Бондарь и Витао ждут своего шанса.

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