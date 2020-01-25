Англия

Главный тренер "шпор" пожаловался на календарь своей команды.

Жозе Моуриньо считает, что отдых, который получат его подопечные, будет не в нужное время. Португальцу необходим перерыв непосредственно перед Лигой чемпионов.

"Я недоволен тем, что перерыв наступит в неподходящий момент. Он нужен перед Лигой чемпионов, а у нас его не будет. По календарю у нас игра с Астон Виллой в воскресенье, а уже через два дня поединок против Лейпцига. Поэтому перерыв меня не особо волнует", — приводит слова Моуриньо The Guardian.

Ближайший поединок Тоттенхэм проведет в рамках Кубка Англии против Саутгемптона в субботу, 25 января. Начало встречи в 17:00. На Football.ua буде доступна текстовая онлайн-трансляция.

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