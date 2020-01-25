Англия

Швейцарский полузащитник пропустил большую часть матчей Ливерпуля из-за травмы.

Юрген Клопп выразил свое разочарование по поводу проблем со здоровьем Джердана Шакири в этом сезоне, передает издание Sky Sports. Хавбек провел последний полноценный поединок еще в середине декабря.

"Ситуация не очень хорошая, но, возможно, на то есть разные причины. Шакири — очень специфичный игрок. Его телосложение отличается от всего того, что я когда-либо видел, его мышцы невероятные", – говорит немец о полузащитнике.

"Я представляю, как его это расстраивает. Также это не хорошо и для нас. Мы не хотим создавать ситуацию, в которой Шакири будет травмироваться так часто, но пока не можем найти 100% решение", – рассуждает Юрген Клопп.

В текущем сезоне 28-летний Шакири провел лишь восемь поединков во всех турнирах за "красных", забив один гол.

Ранее была информация, что Ливерпуль готов отпустить швейцарца только летом, сохранив игрока до конца сезона.