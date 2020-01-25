Англия

"Ириски" проявляют интерес к уругвайскому полузащитнику Матиасу Весино.

Интер отклонил предложение Эвертона о трансфере Матиаса Весино, передает издание Sportitalia. Мерсисайдский клуб предлагал за хавбека 15 миллионов евро, но "нерадзурри" ответили отказом.

Как сообщает источник, в покупке уругвайца лично заинтересован тренер Эвертона Карло Анчелотти. Однако в Интере оценивают своего футболиста минимум в 20 миллионов евро.

Кроме Эвертона интерес к Весино проявляет другой английский клуб – Тоттенхэм. "Шпоры" могут включить уругвайского полузащитника в сделку по Эриксену, который находится на полпути к Милану.

Еще одним конкурентом "ирисок" может стать Манчестер Юнайтед. "Дьяволы" хотели арендовать Весино, но получили отказ.