Италия

Датчанин, видимо, продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Интер достиг соглашения с Тоттенхэмом касательно трансфера полузащитника Кристиана Эриксена. Об этом сообщают многочисленные итальянские СМИ, включая La Gazzetta dello Sport.

После длительных переговоров стороны пришли к согласию, поэтому 27-летний датчанин в ближайшее время должен пройти медицинское обследование.

Несмотря на то, что контракт Эриксена со "шпорами" истекает предстоящим летом, руководство Тоттенхэма отказалось отпускать футболиста меньше чем за 20 миллионов евро.

Интер, в свою очередь, договорился выплатить лондонскому клубу 18 миллионов евро, а после 2 миллиона в качестве различных дополнений.

Стоит отметить, что Эриксен уже согласовал с "нерадзурри" контракт до лета 2024 года, по которому он будет получать 8 миллионов евро в год + бонусы.

Ранее сообщалось, что в гонку за Кристианом Эриксеном включилась каталонская Барселона, однако, по всей видимости, Интеру удалось опередить конкурентов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.