Англия

Уругваец мог стать временной заменой для Поля Погба и Скотта Мактоминея.

Полузащитник Интера Матиас Весино мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Sky Sports, Манчестер Юнайтед проявлял интерес к 28-летнему уругвайцу.

Руководство "красных дьяволов" сделало предложение Интеру по аренде Весино, однако клубы не смогли договориться об условиях сделки.

По всей видимости, Весино должен был стать временной заменой для Поля Погба и Скотта Мактоминея, которые выбыли из-за травм.

Ранее сообщалось, что Интер готов обменять Весино на Аллана. К уругвайскому хавбеку также проявляют интерес Севилья и Эвертон.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.