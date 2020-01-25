Англия

Датчанин близок к переходу в Интер.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен с большой долей вероятности покинет чемпионат Англии этой зимой и продолжит карьеру в Интере, который выплатит за футболиста 20 миллионов евро.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо высказал свое недовольство тем, что один из ключевых футболистов его команды может уйти в конце трансферного окна.

"Я не хочу ничего говорить. Я просто хочу сказать, что такой ситуации не должно быть 25 января. И не Тоттенхэм виноват в том, что мы попали в эту ситуацию 25 января".

"Единственное, что я могу сказать, это то, что Эриксен, с тех пор как я возглавил Тоттенхэм, ведет себя очень профессионально как по отношению ко мне, так и к своим партнерам по команде", — приводит слова Моуриньо Football Italia.

Стоит отметить, что контракт Кристиана Эриксена с Тоттенхэмом истекает в июне этого года.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.