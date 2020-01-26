Англия

Испанский футболист в будущем имеет шанс оказаться на Энфилде.

Руководство Ливерпуля рассматривает вариант с приобретением полузащитника мадридского Реала Иско будущим летом, утверждает El Desmarque.

По данным источника, мерсисайдцы хотят купить испанского футболиста по дешевой цене, так как у того осталось лишь 18 месяцев действующего контракта.

Тем не менее, "сливочные" намерены выручить с продажи хавбека не меньше 72 миллионов евро. "Красные", в свою очередь, готовы заплатить не больше 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Иско таки может переехать в английскую Премьер-лигу, так как Реал рассматривает возможность предложить игрока Челси.