Испания

"Сливочные" хотят освободить место в команде для Эриксена.

Реал Мадрид готов предложить Челси приобрести полузащитника Иско в зимнее трансферное окно, сообщает издание AS.

"Сливочные" не рассчитывают на испанского хавбека и хотят подписать на его место Кристиана Эриксена. Чтобы освободить место для датчанина, королевский клуб планирует отпустить своего игрока и обратился с предложением к Челси.

Действующий контракт Иско с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 13 поединков в футболке "галактикос", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Челси заинтересован в подписании нападающего Реала Винисиуса Жуниора.

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