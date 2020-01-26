Англия

Португалец все ближе к переезду на Олд Траффорд.

Руководство Манчестер Юнайтед готово выплатить лиссабонскому Спортингу 55 миллионов евро за полузащитника Бруну Фернандеша, утверждает Record.

По данным источника, клубы ведут переговоры о трансфере португальского футболиста в течение всего января, но диалог зашел в тупик после того, как "манкунианцы" захотели снизить цену.

В текущем сезоне Фернандеш провед в футболке Спортинга 25 поединков во всех турнирах, забив 15 голов.

Ранее главный тренер "зеленых львов" подтвердил, что футболист выразил желание переехать в английскую Премьер-лигу.