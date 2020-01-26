Англия

Француз Ибраима Диалло попал в сферу интересов "лисов".

Лестер сделал первое предложение по полузащитнику Ибраиме Диалло из Бреста, сообщает Getfootballnewsfrance.

Французский клуб не собирался продавать игрока в январе, но сумма в размере 16 миллионов евро заставила их задуматься.

Источник утверждает, что сам Диалло не собирается покидать Брест до конца текущего сезона.

Напомним, что футболист лишь минувшим летом стал игроком Бреста на полноценной основе, перейдя из Монако.