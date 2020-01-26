Англия

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер — о матче против Транмера.

В 1/16 Кубка Англии Манчестер Юнайтед разгромил представителя низшего дивизиона Транмер.

"Мы хорошо сыграли. Про поле можно многое сказать. Мы хотели делать меньше длинных передач. Мы опустили мяч и забили хорошие голы. У нас отличные футболисты, которые отдаются в каждом матче".

В матче против Транмера все голы забили шесть разных игроков.

"Невероятно. Важно, чтобы это распространилось на всю команду, так как мы потеряли Рашфорда. Два форварда забили – это должно прибавить уверенности".

"Давление? Не знаю, о чем вы говорите и пишите. Можно наблюдать, как все хотят, чтобы мы провалились, но меня это не беспокоит. Я счастлив, но не расслабляюсь", — приводит слова Оле-Гуннара Солскьяера BBC.

Ранее свой комментарий по матчу дал Джесси Лингард.

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