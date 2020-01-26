Англия

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера без проблем разгромили Транмер.

В рамках 1/16 Кубка Англии Манчестер Юнайтед без проблем разгромил Транмер.

Победа над представителем из низшего дивизиона стала для "красных дьяволов" самой крупной на выезде начиная с февраля 1999 года. Тогда МЮ одолел Ноттингем Форест (8:1).

Также Манчестер Юнайтед забил шесть голов в одной игре впервые с августа 2011 года.

Ранее свой комментарий по матчу дал Джесси Лингард.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.