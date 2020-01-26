Англия 26 января 2020, 21:57 МЮ добыл крупнейшую выездную победу в XXI веке Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера без проблем разгромили Транмер. Далот и Солскьяер, Getty Images 26 января 2020, 21:57 В рамках 1/16 Кубка Англии Манчестер Юнайтед без проблем разгромил Транмер. Победа над представителем из низшего дивизиона стала для "красных дьяволов" самой крупной на выезде начиная с февраля 1999 года. Тогда МЮ одолел Ноттингем Форест (8:1). Также Манчестер Юнайтед забил шесть голов в одной игре впервые с августа 2011 года. Ранее свой комментарий по матчу дал Джесси Лингард. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Манчестер Юнайтед Транмер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте