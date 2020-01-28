Англия

Норвежский хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Полузащитник Генка Сандер Берге заявил руководству и тренерскому штабу о своем желании сменить клубную прописку этой зимой. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 21-летний игрок сборной Норвегии может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где в его услугах заинтересованы Тоттенхэм, Вест Хэм и Бернли.

Главным же претендентом на Берге является Шеффилд Юнайтед. Предполагается, что "клинки" уже ведут переговоры с Генком о трансфере футболиста за 20 миллионов фунтов, однако договориться пока не получилось.

Дело в том, что бельгийский клуб надеется удержать своего ключевого игрока, однако оставшиеся 18 месяцев контракта Берге могут заставить Генк отпустить его в Шеффилд Юнайтед.

Сандер Берге выступает в составе Генка с января 2017-го. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 31 поединок в футболке "шахтеров", отличившись четырьмя голами.

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