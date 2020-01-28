Украина

"Клинки" хотят подписать норвежского хавбека.

Полузащитник Генка Сандер Берге попал в сферу интересов Шеффилд Юнайтед, сообщает Sky Sports.

"Клинки" хотят укрепить линию полузащиты в январе и попытаются подписать центрального хавбека. Английский клуб готов заплатить за молодого норвежца 17 млн фунтов.

Берге выступает в составе Генка с января 2017-го из Волеренги за 2 млн евро. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 31 поединок в футболке "шахтеров", отличившись четырьмя голами.

В активе хавбека имеется 20 матчей и один гол в составе сборной Норвегии.

Ранее сообщалось, что Шеффилд Юнайтед подписал защитника Джека Робинсона.

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