Сане вернулся в общую группу Ман Сити

Англия

Футболист приступил к тренировкам после тяжелой травмы.

Немецкий полузащитник Лерой Сане провел первую тренировку с Манчестер Сити после тяжелой травмы. Об этом информирует пресс-служба "горожан".

Футболист был вне игры с августа 2019-го. Тогда хавбек порвал крестообразные связки в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля.

Немецкий футболист пропустил 38 поединков из-за недуга.

Пока неизвестно, когда игрок будет готов принять участие в официальном поединке. Однако, по предварительным сообщениям СМИ, это может случиться к ответному матчу Лиги чемпионов против Реала.

Также известно, что претендент на Сане мюнхенская Бавария попытается заполучить игрока будущим летом.