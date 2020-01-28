Сане вернулся в общую группу Ман Сити

Футболист приступил к тренировкам после тяжелой травмы.
Лерой Сане, photo Manchester City Fc
28 января 2020, 17:26
Немецкий полузащитник Лерой Сане провел первую тренировку с Манчестер Сити после тяжелой травмы. Об этом информирует пресс-служба "горожан".
Футболист был вне игры с августа 2019-го. Тогда хавбек порвал крестообразные связки в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля.
Немецкий футболист пропустил 38 поединков из-за недуга.
Пока неизвестно, когда игрок будет готов принять участие в официальном поединке. Однако, по предварительным сообщениям СМИ, это может случиться к ответному матчу Лиги чемпионов против Реала.
Также известно, что претендент на Сане мюнхенская Бавария попытается заполучить игрока будущим летом.
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