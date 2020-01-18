Германия

Немцы все еще намерены вернуть вингера в Бундеслигу.

Как сообщает Sky Sport in Germany, руководство Баварии вновь хочет постараться приобрести вингера Манчестер Сити Лероя Сане в летнее трансферное окно.

Напомним, крайний полузащитник травмировался на старте сезона, что сорвало потенциальные переговоры с мюнхенским клубом прошлым летом.

Ранее сообщалось, что Сане продолжает работать над восстановлением после разрыва крестообразных связок колена, и сможет сыграть против Реала в Лиге чемпионов.

По данным источника, "горожане" не планируют отпускать игрока, а могут и вовсе ему предложить новый контракт.