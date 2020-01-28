Англия

Сенегальский вингер рискует пропустить несколько матчей из-за травмы.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане получил повреждение в поединке 24-го тура чемпионата Англии против Вулверхэмптона, из-за которого он выбыл на неопределенный срок.

Как сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп, сенегалец точно не сможет помочь своей команды в предстоящем матче против Вест Хэма (29 января), а также может пропустить игру с Саутгемптоном (1 февраля).

"Мане не сыграет с Вест Хэмом и, вероятно, с Саутгемптоном. После этого он должен быть в порядке. Неделя, которую мы проведем после этого — идеальное время для Мане, чтобы восстановиться от травмы".

"У него мышечное повреждение, достаточно серьезное, чтобы поберечь его в следующих матчах. Впрочем, нам повезло, что его травма оказалась не столь серьезной, как это предполагалось", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

В этом сезоне Садио Мане провел 31 поединок в футболке "мерсисайдцев", в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мане может пропустить первый поединок против Атлетико в Лиге чемпионов.

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