Мелвин Ситти проведет вторую половину сезона в АПЛ.
Мелвин Ситти, фото Норвич
29 января 2020, 01:25
Официальный твиттер Норвича сообщает, что клуб заключил арендное соглашение с полузащитником Сошо Мелвином Ситти.
Отмечается, что 19-летний французский футболист присоединился к "канарейкам" до конца нынешнего сезона.
В текущем розыгрыше Лиги 2 Ситти в футболке Сошо провел на поле 13 поединков, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Норвич также арендовал у Хоффенхайма полузащитника Лукаса Руппа.