Англия

Мелвин Ситти проведет вторую половину сезона в АПЛ.

Официальный твиттер Норвича сообщает, что клуб заключил арендное соглашение с полузащитником Сошо Мелвином Ситти.

Отмечается, что 19-летний французский футболист присоединился к "канарейкам" до конца нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Лиги 2 Ситти в футболке Сошо провел на поле 13 поединков, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Норвич также арендовал у Хоффенхайма полузащитника Лукаса Руппа.