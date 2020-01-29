Англия

"Канониры" могут осуществить еще один переход до конца трансферного окна.

Арсенал этой зимой планирует укрепить защитную линию путем подписания Седрика Суареша из Саутгемптона.

Как сообщает Sky Sports, "канониры" близки к трансферу 28-летнего португальца, который считает, что его дни в стане "святых" подходят к своему концу.

Соглашение Суареша с Саутгемптоном истекает ближайшим летом. Ранее сообщалось, что сумма перехода должна составить не менее, чем шесть миллионов фунтов.

Стоит также отметить, ранее Арсенал объявил о подписании испанского защитника Пабло Мари.

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