Англия

Испанский защитник присоединился к "канонирам".

Защитник Фламенго Пабло Мари перешел в Арсенал, сообщает официальный сайт английского клуба.

Испанский центрбек присоединился к "канонирам" на правах аренды за 5 млн евро. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа.

Арсенал решил обратить свое вниманию на Мари после того, как не смог договориться с Шахтером по трансферу Николая Матвиенко.

Мари выступал в составе Фламенго с июля 2019 года, перейдя из Ман Сити. Всего в составе "красно-черных" 26-летний игрок провел 30 поединков и забил 3 гола.

Вместе с Фламенго Мари стал победителем бразильской Серии А и выиграл Кубок Либертадорес.

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