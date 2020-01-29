Испанский защитник присоединился к "канонирам".
Пабло Мари, arsenal.com
29 января 2020, 15:46
Защитник Фламенго Пабло Мари перешел в Арсенал, сообщает официальный сайт английского клуба.
Испанский центрбек присоединился к "канонирам" на правах аренды за 5 млн евро. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа.
Арсенал решил обратить свое вниманию на Мари после того, как не смог договориться с Шахтером по трансферу Николая Матвиенко.
Мари выступал в составе Фламенго с июля 2019 года, перейдя из Ман Сити. Всего в составе "красно-черных" 26-летний игрок провел 30 поединков и забил 3 гола.
Вместе с Фламенго Мари стал победителем бразильской Серии А и выиграл Кубок Либертадорес.
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