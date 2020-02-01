Англия

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард ожидал большего от руководства команды.

Соперники Челси за место в ТОП-4 совершили несколько подписаний, в то время как "синие", несмотря на снятие трансферного бана, остались без покупок.

"Мы на четвертом месте и имеем шесть очков отрыва, но… Теперь мы, вероятно, "андердоги", ведь наши конкуренты усилились. Это факт".

"Каждый раз, когда я смотрю телевизор, другой игрок переходит в какой-то клуб..."

"Я должен быть первым человеком, который остается с позитивным взглядом, несмотря ни на что, но я также должен быть честен, когда говорю", — приводит слова Фрэнка Лампарда The Telegraph.

Лампард просил руководство Челси приобрести игрока в атакующую линию, но никто так и не был приобретен.

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