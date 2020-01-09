Англия

Защитник может вскоре перебраться на Туманный Альбион.

Как сообщает El Desmarque, защитник Барселоны Самуэль Умтити в зимнее трансферное окно может переехать в английскую Премьер-лигу.

По данным источника, в услугах французского футболиста заинтересованы Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Арсенал. Также отмечается, что каталонцы готовы выстушать предложения по игроку.

К слову, сам Умтити также несколько подогрел слухи, посетив поединок АПЛ между "канонирами" и "манкунианцами", сообщив об этом в своих социальных сетях.

Ранее защитник заявлял, что однажды хотел бы вновь вернуться в Лион в качестве игрока или тренера.