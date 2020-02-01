Англия

Немецкий коуч высказался об уверенно победе в матче чемпионата Англии.

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль добыл очередную победу, разгромив на Энфилде Саутгемптон со счетом 4:0.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп прокомментировал положительный для своей команды результат, а также похвалил соперника за продемонстрированную игру.

"Готовность прибавлять и учиться по ходу игры – вот, что нам было необходимо для победы. Нужно отдать должное Саутгемптону. Довольно странный итоговый результат на табло, но мы действовали как команда и реализовали свои возможности".

"У них было слишком много ударов в створ ворот, поэтому нам пришлось менять свою игру во второй половине. Это очень помогло, и когда мы набираем ход, то нас трудно остановить. Отмечу, что даже когда счет был 4:0, Саутгемптон не останавливался. Я очень уважаю это", — приводит слова Клоппа BBC.

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