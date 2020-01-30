Англия

Немецкий тренер подвел итоги матча с Вест Хэмом.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о своем отношении к рекордам после победы над Вест Хэмом (2:0).

"Во время сезона у вас нет времени оглядываться по сторонам, но после 38 матчей можно выйти на сушу и увидеть, что у вас получилось. Я не думаю слишком много о рекордах. В Дортмунде мы установили рекорд, а в следующем сезоне нас обыграла Бавария. Не хочу быть скучным. Просто нас это не слишком беспокоит.

В матче с Вест Хэмом мы показали не идеальное выступление. Нам было сложно найти свой ритм и сохранять концентрацию. Это нормально, что не всегда удается показывать лучшую игру на таком высоком уровне.

Читайте также: Невероятный сезон Ливерпуля: сколько рекордов может побить команда Клоппа

Если бы набирать очки было так легко, другие команды тоже бы это делали. Но это невероятно сложно. Если нам удастся установить какие-то рекорды, то мы будем думать об этом уже после", – приводит слова Клоппа портал France24.

Ранее сообщалось, что в матче с Вест Хэмом Ливерпуль установил рекорд, обыграв все команды в АПЛ по ходу сезона.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.