Англия

Норвежский специалист прокомментировал ничейный результат в матче с "волками".

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сыграл с Вулверхэмптоном в нулевую ничью.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер остался недоволен результатом встречи, поскольку, по его словам, МЮ доминировал над соперником на протяжении всего матча.

"Игра прошла так, как и ожидалось. Мы доминировали в матче, много владели мячом, а соперник создавал нам проблемы на контратаках и стандартах. За последние несколько месяцев мы сыграли слишком много поединков, поэтому ребята потеряли много энергии. Нам необходим перерыв".

Также норвежский коуч высказался об игре новичка Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша, который дебютировал в матче с Вулверхэмптоном.

"Бруну сегодня играл глубже с мячом. Мы контролировали игру в первом тайме, а во второй половине мы немного опаснее обостряли свои атаки".

"Бруну – топ-футболист. Это его первая игра. В первом тайме каждый получал пас в ноги, а Бруну, получая мяч, хочет, чтобы его партнеры по команде гораздо активнее передвигались. Сегодня мы не делали этого. Фернандеш определенно усилит нашу команду", – приводит слова Солскьяера BBC.

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