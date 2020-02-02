Англия

Главный тренер Челси положительно высказался о грядущем отдыхе.

Фрэнк Лампард прокомментировал нововведение в АПЛ — теперь команды получат небольшой перерыв посреди сезона.

"Быть футболистом — это счастье, поскольку ты каждый день занимаешься любимым делом. Иногда мы возвращаемся домой уже к обеду, но чаще, в самые насыщенные периоды сезона, мы уделяем футболу практически все свободное время и слишком мало времени проводим со своими близкими.

Думаю, преимущества перерыва очевидны. Он позволит игрокам перезагрузиться и вернуться к работе с новыми силами. Мы не будем рассматривать этот период как аналог предсезонки и постараемся предоставить футболистам возможность максимально отдохнуть с учетом необходимости подготовки к предстоящему решающему отрезку сезона. Премьер-Лиге это пойдет на пользу", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Англии "синие" набрали очко в выездном поединке против Летстера.