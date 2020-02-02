Англия

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко подвел свою команду.

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле сумел обыграть Манчестер Сити.

На 60-й минуте игры удаление получил Александр Зинченко. Спустя три минуты "шпоры" открыли счет в матче, а еще спустя восемь – удвоили преимущество.

23-летний футболист стал худшим игроком матча Тоттенхэм – Манчестер Сити с оценкой 5,5 по версии WhoScored.

Отметим, что на счету Зинченко 59 передач с точностью 93%, 3 успешных отбора, 2 перехвата и один удар в сторону ворот.

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