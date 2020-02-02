Англия

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола — о матче против Тоттенхэма.

Манчестер Сити на выезде уступил Тоттенхэму в поединке 25-го тура Премьер-лиги.

"Как я могу критиковать своих игроков? Мы сыграли хорошо, но проиграли. Тоттенхэм нанес два удара и забил два гола. Я не могу слишком много говорить о нашей игре. Подобная ситуация была и в матче против Манчестер Юнайтед: они создали несколько моментов, а мы множество своих не реализовали".

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"Мы не можем сказать, что мы не можем забивать голы. Мы много забиваем. В этой ситуации лишь один выход – играть и улучшаться, становиться более сильными".

"Мы должны принять поражение и работать над этим. Если сделаем это, то будем близки к победам. Такое случалось в этом сезоне, но не сегодня", — приводит слова Пепа Гвардиолы официальный сайт "горожан".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Манчестер Сити.

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