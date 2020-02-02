Англия

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал удаление украинца.

Пеп Гвардиола оценил удаление Александр Зинченко как ключевой эпизод в матче Тоттенхэм – Манчестер Сити.

Опрос: Заслужил ли Зинченко удаление в матче с Тоттенхэмом?

"Это ключевой момент. Это сложно морально для команды. В перерыве мы говорили, что нужно быть осторожнее в плане желтых карточек", — приводит слова Пепа Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Манчестер Сити.

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