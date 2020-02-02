Англия

Игрок поделился впечатлениями от дебютного гола в первом матче за Тоттенхэм.

Новичок Тоттенхэм Хотспур Стивен Бергвейн провел первый матч за "шпор" и отметился дебютным голом. Его команда победила Манчестер Сити (2:0).

Форвард поделился своими впечатляниеми от успешного выступления в дебютном матче.

"Это невероятно. Сбылась моя мечта о голе в дебютном матче. Я очень счастлив быть здесь и счастлив забить. Когда я был маленьким, я хотел играть в Премьер-лиге, так что забить в дебютном матче – невероятно", — приводит слова нидерландца BBC Sport.

Вашему вниманию видеообзор матча Тоттенхэм — Манчестер Сити.

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