Англия

Новичок "шпор" сумел огорчить действующего чемпиона страны Манчестер Сити.

Вингер Тоттенхэма Стивен Бергвейн в матче против Манчестер Сити (2:0) забил свой первый гол за "шпор". Он стал 250-м игроком, сумевшим отличиться в дебютной игре в Премьер-лиге, сообщает OptaJoe.

Из этих 250 человек еще 12, кроме Бергвейна, были голландцами. Бергвейн перешел в Тоттенхэм этой зимой из ПСВ за 30 миллионов евро.

Тоттенхэм нанес Ман Сити шестое поражение в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, что стало повторением антирекорда "горожан" во времена Хосепа Гвардиолы.

После 25 сыгранных матчей Тоттенхэм с 37 очками идет на пятом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. Следующий матч "шпоры" проведут против Саутгемптона в Кубке Англии пятого февраля.