Англия

Немецкий голкипер опровергает слухи, которые витали вокруг команды.

Голкипер Арсенала Бернд Лено заявил, что никто из футболистов его команды не планировал менять прописку в январе.

"Конечно, есть много слухов, и СМИ говорят об этом. Но у нас никогда не было ощущения, что какой-либо игрок думал о другом клубе или хотел уйти, отказывался тренироваться или у него не было настроения на тренировках".

"Все видят, что у нас новый менеджер и новый менталитет. Мы хотим что-то построить здесь, в Арсенале".

"Мы видм на поле, что все эти слухи не влияют на этих игроков — они сражаются, они ведут команду вперед, и это единственный путь", — цитирует Лено Goal.

Ранее сообщалось, что ряды лондонцев отказался пополнять защитник Барселоны Самуэль Умтити.