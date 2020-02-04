Англия

Украинец продолжает восстановление после травмы.

Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко может вернуться в строй в конце февраля, сообщает портал football.london.

Украинский вингер продолжает восстанавливаться после травмы и не сможет принять участие в ближайших матчах. Ожидается, что 30-летний игрок приступит к тренировкам 29 февраля.

Ярмоленко не выходит на поле с середины декабря, когда получил повреждение бедра.

В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм подписал полузащитника Джаррода Боуэна, который должен стать конкурентом Ярмоленко.

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