Англия

Победа над Шрусбери Таун в Кубке Англии стала юбилейной для "красных".

Ливерпуль в переигровке четвертого раунда Кубка Англии резервным составом обыграл Шрусбери Таун (1:0). Таким образом, беспроигрышная серия "красных" на Энфилде достигла 40 матчей во всех турнирах, сообщает OptaJoe.

Ливерпуль выиграл 35 из этих 40 матчей и еще пять игр свел вничью. В семи последних домшних играх "красные" не только выигрывали, но и сохраняли свои ворота на замке.

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В последний раз Ливерпуль проигрывал в официальном матче на Энфилде 26 сентября 2018, уступив Челси 1:2 в Кубке лиги.