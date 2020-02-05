Победа над Шрусбери Таун в Кубке Англии стала юбилейной для "красных".
Тренер Ливерпуля Юрген Клопп, Getty Images
05 февраля 2020, 07:52
Ливерпуль в переигровке четвертого раунда Кубка Англии резервным составом обыграл Шрусбери Таун (1:0). Таким образом, беспроигрышная серия "красных" на Энфилде достигла 40 матчей во всех турнирах, сообщает OptaJoe.
Ливерпуль выиграл 35 из этих 40 матчей и еще пять игр свел вничью. В семи последних домшних играх "красные" не только выигрывали, но и сохраняли свои ворота на замке.
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В последний раз Ливерпуль проигрывал в официальном матче на Энфилде 26 сентября 2018, уступив Челси 1:2 в Кубке лиги.