Англия

Для представителя третьего дивизиона Англии матч против Ливерпуля стал 39-м в сезоне.

Шрусбери Таун уступил игравшему молодежным составом Ливерпулю в переигровке четвертого раунда Кубка Англии 0:1. Однако тренер Сэм Риккетс доволен своей командой.

"Я не могу винить игроков. Для нас это 39-я игра, мы уже устали, у нас не было нужной физической готовности", — приводит слова Риккетса корреспондент The Telegraph Крис Баскомб.

"Возможно, нам тоже нужен зимний перерыв", — добавил Риккетс.

Вокруг этого матча разгорелся скандал в связи с тем, что Ливерпуль не стал играть основным составом в переигровке Кубка Англии во время зимнего перерыва в Премьер-лиге.