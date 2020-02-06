Англия

Поклонник Вулверхэмптона не скоро вновь сможет посетить стадион.

В поединке Вулверхэмптон — Челси один из болельщиков хозяев оскорблял Тамми Абрахама на расовой почве, за что получил запрет на посещение матчей сроком на четыре года, сообщает Sky Sports.

Примечательно, что 40-летний мужчина пришел на стадион вместе с пожилой матерью, при этом демонстрируя обезьяньи жесты в адрес нападающего Челси.

Болельщик "волков" отрицал вину до последнего, сетуя на то, что его поведение неправильно трактовали. Помимо запрета мужчина получил денежный штраф.

Напомним, что ранее один из фанатов получил пять лет бана за оскорбления Марио Балотелли на расовой почве.