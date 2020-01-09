Италия

Горе-тифози подвел пост в социальных сетях.

Болельщику, оскорблявшему Марио Балотелли во время матча Верона — Брешия, запретили посещать любые спортивные мероприятия в Италии в течение пяти лет — сообщает Football Italia.

После матча 11-го тура чемпионата Италии 3 ноября Верона — Брешия, завершившегося со счетом 2:1, Марио Балотелли, забивший единственный мяч гостей, пожаловался на расистские выкрики с трибун.

На записях с видеокамер стадиона зафиксировать проявления расизма не удалось, однако один из присутствовавших на стадионе зрителей выложил в социальные сети видео, на котором он имитирует звуки, издаваемые обезьянами, на чем и погорел...

Имя звезды соцсетей не сообщается, известно лишь, что 38-летний мужчина приехал на матч с Сицилии.

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