Англия

Главный тренер Вест Хэма Дэвис Мойес сообщил, что украинец работает над возвращением в строй.

Дэвид Мойес рассказал в интервью официальному сайту о ситуации с травмированными футболистами. Среди них – Андрей Ярмоленко.

"Многие футболисты вернулись к тренировочному процессу – это отличная новость! Фелипе Андерсон тренируется на протяжении нескольких дней".

"Что касается Ярмоленко, то он начал заниматься на поле. Он работает над своим возвращением", — сказал Мойес.

В нынешнем сезоне украинец провел 15 поединков, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм планирует продать Ярмоленко этим летом.

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