Англия

"Святые" хотят продлить соглашение с немецким наставником.

Саутгемптон планирует продлить соглашение с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем, сообщает издание The Telegraph.

Руководство клуба довольно работой австрийского наставника и хочет подписать с ним новый контракт. "Святые" намерены согласовать условия сотрудничества с 52-летним специалистом до конца сезона.

Действующий контракт тренера с английским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Хазенхюттль работает во главе Саутгемптона с декабря 2018 года, сменив на этом посту Марка Хьюза. На данный момент клуб занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 пункт после 26 туров.

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