Бразилец в будущем может вернуться в Англию.
Филиппе Коутиньо, getty images
09 февраля 2020, 09:51
Целый ряд команд из английской Премьер-лиги хотели бы видеть в своих рядах полузащитника Баварии Филиппе Коутиньо, сообщает Express.
По данным источника, за ситуацией вокруг бразильского футболиста активно наблюдают Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм и Челси.
Напомним, права на хавбека принадлежат Барселоне, а в Мюнхене он выступает на правах аренды. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены избавиться от Коутиньо, и даже готовы снизить цену для потенциальных покупателей.
Также свою оценку игре бразильца в текущем сезоне дал главный тренер "красных" Ханси Флик.