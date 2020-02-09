Англия

Бразилец в будущем может вернуться в Англию.

Целый ряд команд из английской Премьер-лиги хотели бы видеть в своих рядах полузащитника Баварии Филиппе Коутиньо, сообщает Express.

По данным источника, за ситуацией вокруг бразильского футболиста активно наблюдают Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм и Челси.

Напомним, права на хавбека принадлежат Барселоне, а в Мюнхене он выступает на правах аренды. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены избавиться от Коутиньо, и даже готовы снизить цену для потенциальных покупателей.

Также свою оценку игре бразильца в текущем сезоне дал главный тренер "красных" Ханси Флик.