Германия

Менеджер высказался о форме бразильского игрока.

Главный тренер Баварии Ханси Флик дал свою оценку игре полузащитника Филиппе Коутиньо накануне матча против Лейпцига.

"Коутиньо в старте? Это не легко. Он очень хорошо тренировался в последнее время. Против Хоффенхайма была не лучшая его игра, но и не худшая".

"Я не думаю, что он на 100% доволен своими выступлениями прямо сейчас, но он один из нас, и мы должны ему помочь. Я уверен, что он нам очень поможет, но мы должны быть терпеливыми".

"Каждый игрок испытывает провалы в форме, и нелегко интегрироваться в такую команду, как Бавария. Но он в хорошей форме, и я положительно оцениваю ситуацию", — цитирует Флика Goal.

Ранее менеджер мюнхенцев высказался о центральном матче 21-го тура Бундеслиги против "быков".